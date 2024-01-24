Падение Ил-76 в Белгородской области: в Минобороны РФ отреагировали

Как утверждают в Минобороны РФ, самолет упал около 11:00.

В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили факт падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление оборонного ведомства страны-агрессорки.

Также читайте Братчук рассказал о ситуации на Левобережье: продвижения у россиян нет

"24 января около 11:00 по киевскому времени при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области", — цитируют пропагандисты заявление Минобороны, утверждая, что на борту находились 74 человека.

Какие причины авиакатастрофы – у Минобороны не назвали.

В Сети уже появились фото и видео с места падения Ил-76, на которых видны разбитые аварии и его обломки. Кроме того, на видео был зафиксирован момент катастрофы.

ТСН.ua собрал все, что известно о падении Ил-76. Все детали читайте по ссылке.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber