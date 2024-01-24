Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Падение Ил-76 в Белгородской области: в Минобороны РФ отреагировали

Падение Ил-76 в Белгородской области: в Минобороны РФ отреагировали

Фото с места падения Ил-76. ФОТО: российские телеграмм-каналы

Как утверждают в Минобороны РФ, самолет упал около 11:00.

В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили факт падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление оборонного ведомства страны-агрессорки.

"24 января около 11:00 по киевскому времени при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области", — цитируют пропагандисты заявление Минобороны, утверждая, что на борту находились 74 человека.

Какие причины авиакатастрофы – у Минобороны не назвали.

В Сети уже появились фото и видео с места падения Ил-76, на которых видны разбитые аварии и его обломки. Кроме того, на видео был зафиксирован момент катастрофы.

ТСН.ua собрал все, что известно о падении Ил-76. Все детали читайте по ссылке.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Следующая публикация