Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: у Міноборони РФ відреагували

Як стверджують у Міноборони РФ, літак впав близько 11:00.

У Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили факт падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це повідомляють російські пропагандисти із посилання на заяву оборонного відомства країни-агресорки.

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"24 січня близько 11:00 за київським часом при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76 у Бєлгородській області", – цитують пропагандисти заяву Міноборони, стверджуючи, що на борту перебували 74 людини.

Які причини авіакатастрофи - у Міноборони не назвали.

У Мережі уже з’явилися фото і відео з місця падіння Іл-76, на яких видно розтрощене аваіасудно та його уламки. Окрім того, на відео був зафіксований сам момент катастрофи.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про падіння Іл-76. Усі деталі читайте за посиланням.

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