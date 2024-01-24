Який вірус атакує зараз Київ: зафіксовані летальні випадки

Що радить головний санлікар Києва та чи потрібно носити маски.

У Києві спостерігається тривожна тенденція до зростання кількості хворих на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем фахівці фіксують зростання захворюваності на 7,1% за рахунок дитячого і дорослого населення.

Вірус з бомбосховищ

За третій тиждень січня зареєстровано понад 12,5 тисяч випадків захворювань на грип, ГРВІ та коронавірус. Якщо порівняти з минулим тижнем, то таких випадків було понад 11,7 тисяч. Але фахівці запевняють, що перевищення епідеміологічного порогу Києву поки не загрожує.

"Зростання захворювання відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Але спостерігається ріст на 7% саме серед дітей. Це відбувається тому, що діти повернулися до навчальних закладів після канікул та почали більше контактувати між собою. Звідси і ріст захворювання. Додаються і повітряні тривоги, коли діти разом з вчителями змушені тривалий час знаходитися в бомбосховищах, що звісно сприяє розповсюдженню вірусів", - пояснює сайту ТСН.ua Сергій Чумак, головний санітарний лікар Києва.

Дітям доводиться декілька годин перебувати у закритому приміщені під час повітряної тривоги / фото ТСН.ua

Потрапляють до реанімацій та помирають

За інформацією ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", у столиці також зросла загальна кількість госпіталізованих серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих та дітей. До столичних медичних закладів за останній тиждень було госпіталізовано 372 особи, а на другому тижні таких було 336 осіб.

На COVID-19 захворіло 383 особи, зокрема 50 дітей до 17 років. Госпіталізовано 131 особу, із яких 73 дитини. До речі, в відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувало шість дорослих пацієнтів.

"За минулий тиждень у нас зареєстровано 5 летальних випадків серед дорослих. Від ускладнень COVID-19 померло троє осіб, а ще двоє від грипу А. Звичайно, що цей грип є небезпечним. Раніше коронавірус був більш агресивним, особливо на початку пандемії. Тоді саме від нього було більше летальних випадків. Зараз коронавірус теж є, він нікуди не зник, але він став менш агресивним. А ось грип поступово починає займати свої колишні позиції. Хоча по летальних випадках вони зараз на одному рівні", - пояснює Сергій Чумак.

Окрім коронавірусної інфекції, розпочалося ще й стрімке зростання грипу / колаж ТСН.ua

Спалах грипу А серед дітей

До речі, на минулому тижні стало відомо про масовий спалах вірусної інфекції у Київському спортивному ліцеї-інтернаті. До Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні було госпіталізовано 8 дітей з підозрою на ГРВІ, зокрема коронавірус.

Після проведення лабораторних досліджень, з’ясувалося, що у сімох дітей виявлено грип А. Захворіли підлітки від 13 до 16 років. За словами лікарів, стан хворих середньої тяжкості і вони перебувають під пильним наглядом медиків.

Хворий на коронавірус у захисній масці / Фото: Unsplash

Який вірус зараз атакує Києв

За словами головного санлікаря Києва, коронавірус вже прибрали з групи особливо небезпечних інфекцій наказом МОЗ України.

"Ковід тепер відноситься до респіраторної групи захворювань, тому нам вже не надходять повідомлення про спалахи інфекції у навчальних закладах. Коронавірус сприймається, як сезонне захворювання. Тобто якщо викладачі або адміністрація школи бачать, що у них у класі є хворі діти, вони самостійно приймають рішення про заходи з карантину на рівні класу чи школи. Нам про таке вже не повідомляють", - пояснює ТСН.ua Сергій Чумак.

Він додає, що кожен тиждень у Києві хворіє від 11 до 15 тисяч мешканців столиці. Ситуація тривожна, але контрольована.

За словами головного санлікаря Києва, найбільш активний у столиці зараз саме грип А, його виявляють під час лабораторних досліджень.

"Фактично кожного дня ми виявляємо саме грип А, він дуже активний зараз. Основні симптоми хвороби – підвищена температури тіла, нежить, ломота у м’язах та суглобах, головний біль, слабкість. Симптоми дуже схожі на ГРВІ. Але у кожної людини вини проявляються по-різному. Виявити грип А можна завдяки швидкими тестами або шляхом лабораторних досліджень", - зазначає Сергій Чумак.

Найчастіше у Києві виявляють грип А / Фото: pixanews.com

Чи врятують нас маски

Столична влада нещодавно рекомендувала мешканцям Києва носити захисні маски у людних місцях та у транспорті. Ми поцікавилися у головного санітарного лікаря столиці, а чи потрібно носити маски.

"Оскільки спостерігається підвищення захворюваності на коронавірус, то Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала носити захисні маски, особливо, у місцях скупчення людей та транспорті. Міністерство охорони здоров’я України випустило відповідну пам’ятку для українців, а столична влада рекомендували киянам носити маски. Я вважаю, що носити маску потрібно, якщо ви доглядаєте за хворою людиною або хворієте самі, але користуєтесь, наприклад, метро. У таких випадках варто користуватися маскою на час поїздки", - каже Сергій Чумак.

Він додає, що побороти вірус допоможуть своєчасна профілактика хвороби, а також вакцинація. Щоб не отримати ускладнень, фахівець радить завчасно звертатися за допомогою до медичних закладів і не займатися самолікуванням.

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