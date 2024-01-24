Словакия не будет блокировать €50 млрд для Украины — Шмыгаль

Словацкий премьер заверил в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.
Словакия не будет больше блокировать помощь в размере 50 миллиардов евро для Украины от ЕС.
Об этом в среду, 24 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой словацкого правительства Робертом Фицо.
"Дошли согласия по ряду вопросов и есть конкретные договоренности", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского премьера.
В частности, Денис Шмыгаль получил от своего словацкого коллеги заверение, что Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза.
"Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран”, – проинформировал о результатах встречи украинский премьер.
Напомним, в конце октября 2023 года премьер-министры Венгрии и Словакии заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Виктор Орбан и Роберт Фицо известны своими пророссийскими взглядами.
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