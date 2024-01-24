Словаччина не блокуватиме €50 млрд для України — Шмигаль

Словаччина більше не блокуватиме допомогу у розмірі 50 мільярдів євро для України від ЄС.

Про це в середу, 24 січня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з очільником словацького уряду Робертом Фіцо.

“Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості”, - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі українського прем’єра.

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Зокрема, Денис Шмигаль отримав від свого словацького колеги запевнення, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

“Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн”, - поінформував про результати зустрічі український прем’єр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини заблокували виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги від ЄС. Віктор Орбан і Роберт Фіцо відомі своїми проросійськими поглядами.

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