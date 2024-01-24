Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини Фіцо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вранці 24 січня проводить зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді.

Про це прем’єр України повідомив у Telegram.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному – наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, Фіцо зробив скандальну заяву про "відсутність" війни в Києві.

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