Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини Фіцо

Роберто Фіцо приїхав до Ужгорода.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вранці 24 січня проводить зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді.
Про це прем’єр України повідомив у Telegram.
"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному – наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, Фіцо зробив скандальну заяву про "відсутність" війни в Києві.
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