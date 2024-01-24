Можлива спецоперація Росії з дискредитації ЗСУ — експерт про падіння літака Іл-76

Росія, найімовірніше, реалізує якусь інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України та ЗСУ.

Про це Владислав Селезньов розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Досить оперативно спрацювала російська Держдума, яка почала звинувачувати в усіх "смертних гріхах" українську сторону, не маючи інформації, що ж насправді сталося з літаком Іл-76. Можливо, РФ реалізує якусь інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України та Сил оборони", - припустив Селезньов.

Експерт наголошує, що нині існує багато спекуляцій, дивних і часто суперечливих заяв від російських топ-чиновників стосовно того, хто був на борту літака.

"Пропоную не поспішати і згадати вислів нашого омбудсмена, який сказав, що треба дочекатися відповідних звітів українського Генштабу чи координаційного центру, який опікується питанням обміну полоненими. Дійсно, на сьогодні планувався обмін полоненими, але іншої інформації немає. Українська сторона зараз перевіряє відомості щодо того, чи були на борту того самого літака українські громадяни, щоб зробити відповідні висновки", - повідомив військовий експерт.

Селезньов додав, щ зрештою Україна дізнається, чи це працювали українські комплекси, які б мали можливості ракетами вразити ворожий літак, чи Іл-76 впав через незадовільно технічний стан.

"Буквально кілька десятків кілометрів відділяє місце падіння ворожого літака від кордону з Україною. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, що це бойова одиниця, вартість якої складає щонайменше 27 мільйонів доларів", - додав Селезньов.

Нагадаємо, посійські ЗМІ та Міноборони поширили інформацію про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській оласті. За їхніми даними, на борту перебували українські військовополонені, яких перевозили нібито для обміну.

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували цю інформацію і закликали відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію... Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства", - йдеться в повідомленні.

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