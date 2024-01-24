Дуда назвав "єдину надію для України перемогти у війні"

Польський лідер також застеріг, що в разі перемоги РФ, вона влаштує атаку на іншу країну.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що допомога Україні від США є єдиною надією на перемогу у війні з Росією.

Про це польський лідер сказав у інтерв’ю телеканалу Fox News.

Дуда висловив думку, що без американської допомоги Україна не зможе перемогти Росію у війні.

"Україна справді потребує цієї підтримки (від США), адже вони надають найбільшу допомогу Києву. Ця допомога – це також єдина надія для України перемогти у війні. Тому що без цієї допомоги, я боюся, Росію не здолати", – сказав президент Польщі.

Він зазначив, що в разі перемоги Росії у війні проти України країна-агресорка влаштує атаку на іншу країну. Це означає ризик більшої війни в Європі.

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"Тому тільки США можуть допомогти уникнути спалаху більшої війни в Європі, надаючи підтримку Україні", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що відсутність рішення Конгресу США про подальшу допомогу Україні впливає на спроможності Міноборони передавати ЗСУ зброю, боєприпаси, обслуговувати озброєння, яке було передано раніше.

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