Дуда назвал "единственную надежду для Украины победить в войне"

Польский лидер также предостерег, что в случае победы РФ она устроит атаку на другую страну.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что помощь Украине от США является единственной надеждой на победу в войне с Россией.

Об этом польский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

Дуда выразил мнение, что без американской помощи Украина не сможет победить Россию в войне.

"Украина действительно нуждается в этой поддержке (от США), ведь они оказывают самую большую помощь Киеву. Эта помощь – это также единственная надежда для Украины победить в войне. Потому что без этой помощи, я боюсь, Россию не одолеть", – сказал президент Польши.

Он отметил, что в случае победы России в войне против Украины, страна-агрессор устроит атаку на другую страну. Это означает риск большей войны в Европе.

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"Поэтому только США могут помочь избежать вспышки большей войны в Европе, оказывая поддержку Украине", – подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что отсутствие решения Конгресса США о дальнейшей помощи Украине влияет на способности Минобороны передавать ВСУ оружие, боеприпасы, обслуживать ранее переданное вооружение.

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