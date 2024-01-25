Кто переправляет уклонистов через границу: доходы и схемы проводников в Европу

В Украине за незаконную переправку военнообязанных через госграницу уже осуждены десятки мужчин. Часть из них получили условные сроки наказания, еще часть – реальные.

Кто эти люди, сколько зарабатывают и как пытаются переправлять уклонистов через госграницу, которая сейчас охраняется в усиленном режиме – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала спикер Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

По ее словам, на днях один из местных жителей, 58-летний житель села Гута Закарпатской области получил 7 лет заключения из-за того, что пытался переправить за границу военнообязанного.

"Прокурор доказал, что житель с. Гута подыскал гражданина призывного возраста и должен был незаконно переправить его в Словакию за оплату. Для этого спланировал маршрут движения по лесистой территории в Ужгородском районе, которая пролегает вдоль линии границы. Обвиняемый предоставил "клиенту" всю необходимую информацию, в частности о расположении пограничных нарядов и путей их обхода, и получил от него оплату — 500 долларов США ", — сообщила нам Екатерина Хижняк.



По ее словам, этот мужчина ранее был судим, в том числе и за незаконную переправку лиц за границу.

"Он был неоднократно судим. Сейчас, насколько понятно, искал легкие деньги", — добавила Екатерина Хижняк.



Другой местный житель из Береговщины Закарпатской области проживал вообще в нескольких сотнях метров от государственной границы. По данным прокуратуры, он знал практически каждый уголок этой местности, поэтому хорошо ориентировался в вопросах переправки уклонистов за границу.



В конце прошлого года он получил за преступные действия 7 лет лишения свободы.



"В суде прокурор доказал, что закарпатец своими советами и указаниями способствовал двум гражданам в противоправной переправке в страны ЕС. За 10 тыс. грн он согласился отвезти "клиентов" из Берегова в с. Вары, которое граничит с Венгрией и указать дальнейший маршрут для пересечения госграницы. Одного из беглецов обнаружили и задержали сотрудники ГПСУ, другому удалось пересечь границу", — сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

В свою очередь, в Едином государственном реестре судебных решений есть десятки приговоров, где говорится, что такие переправщики получают условные сроки наказания. Этого они достигают, создавая смягчающие обстоятельства. К примеру, перечисляя в качестве помощи ВСУ от 100 тыс. грн. Суд учитывает это при вынесении решения. Также, если анализировать приговоры таким проводникам, становится понятным, что часть зарабатывает на жизнь именно таким незаконным способом, получая за один раз от 500 долларов до 12 тыс. долларов за переправку одного или группы уклонистов.

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