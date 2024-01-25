Россияне атаковали дронами Днепропетровская область: есть попадания

В ночь на 25 января российская армия атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. "Прилет" произошел в Криворожском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"На Криворожье враг направил БпЛА. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения", — говорится в сообщении.

По его словам, на месте попадания занялось здание.

Тем временем глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что ночью враг атаковал двумя дронами Глеюватскую общину. Спасатели пожар ликвидировали. Вилкул заметил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, армия РФ в очередной раз совершила ночную атаку по Украине. Россияне применили 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами ПВО уничтожены 11 вражеских дронов.

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