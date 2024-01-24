Россияне атаковали дронами Полтавскую область: что известно

Поздним вечером 23 января во время воздушной тревоги российская армия атаковала беспилотниками Полтавскую область. Сработала ПВО.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Один БПЛА упал на территории Лубенского района. По предварительной информации, без жертв", — проинформировал он вечером накануне.

Уже утром 24 января глава ОВА уточнил, что во время вчерашней атаки беспилотниками были сбиты еще три БПЛА. В результате ударов дронов пострадавших и разрушений нет.

Напомним, накануне вечером Воздушные силы предупреждают о нескольких группах беспилотников, вошедших в воздушное пространство Украины. В ряде областей на юге, востоке и центре была объявлена воздушная тревога.

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