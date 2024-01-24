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Россия атаковала Украину дронами: сколько БпЛА удалось сбить

Россия атаковала Украину дронами: сколько БпЛА удалось сбить

Беспилотник. Фото: Силы обороны юга.

Оккупанты запустили шесть беспилотников.

Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками "Shahed" поздно вечером 23 января. Силы ПВО уничтожили один российский дрон.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 января.

"В минувшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив шесть ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен один вражеский дрон", — говорится в строительстве.

Напомним, накануне вечером Воздушные силы предупреждают о нескольких группах беспилотников, вошедших в воздушное пространство Украины. В ряде областей на юге, востоке и центре была объявлена воздушная тревога.

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