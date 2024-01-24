Падение Ил-76: Россия цинично требует заседания Совбеза ООН

Россия цинично требует провести срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за сбития военного самолета в Белгородской области.

Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Мы пригласили уже около часа-полтора назад срочное заседание Совбеза ООН на 15.00 по нью-йоркскому времени (в 22:00 по Киеву. – Ред.). И очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ нагло и цинично заявил, что обстоятельства еще устанавливаются, но, мол, "украинская сторона в Совбезе ООН могла бы рассказать, как все это произошло".

Падение Ил-76: последние новости

Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Некоторые украинские СМИ сообщили, что на борту, вероятно, были ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными прокомментировал заявление РФ о том, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 якобы были украинские пленные.

В ГУР подтвердили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сделали неоднозначное заявление на фоне падения российского Ил-76.

Между тем "Схемы" установили фамилии погибших членов экипажа, однако были ли на борту украинские пленные, им пока неизвестно.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, падение российского Ил-76 – возможна спецоперация России по дискредитации ВСУ.