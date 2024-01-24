Падение Ил-76: обмен сорван, РФ могла совершить провокацию – детали от ГУР

У ГУР нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Главное управление разведки подтвердило, что сегодня должен был состояться обмен пленными, который так и не состоялся.

В ГУР отметили, что оккупанты утверждают, что срыв обмена произошел в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

"Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве", – отмечают в разведке.

Украинская сторона выполнила все договоренности

ГУР уверяет, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности по подготовке обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

Безопасность украинских защитников, согласно договоренностей, должна была обеспечить российская сторона.

О безопасности воздушного пространства оккупанты не просили

В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

Умышленные действия России

По мнению ГУР, это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", — подытожили в ГУР.

Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Некоторые украинские СМИ сообщили, что на борту, вероятно, были ракеты С-300, которыми кафиры обстреливают Украину. В Министерстве обороны РФ подтвердили факт падения самолета.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными прокомментировал заявление оккупантов о том, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 якобы были украинские пленные.

ТСН.ua собрал все, что известно о падении Ил-76.

Падение российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области: кто и что было на борту?