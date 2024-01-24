Падение Ил-76: экс-пленный подловил Минобороны РФ на лжи – где "прокололись"

Колесников заметил, россияне утверждают, что на борту было только 3 конвоира. По своему опыту он знает, что так мало окупантов пленных никогда не сопровождает.

Украинский военный и экс-пленный Максим Колесников, фото которого после освобождения из плена с яблоком в руках облетели сотни медиа и все соцсети,подловил Минобороны РФ на очередной лжи.

Он отметил, что россияне утверждают, что у упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Такую информацию он назвал полной ложью, ведь на такое количество пленных (в случае если они действительно были на борту, что до сих пор не подтверждено) должно быть гораздо больше конвоиров.

"Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то рыл 20 из их военной полиции. 3 охранника, ага", — заметил Колесников.

Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Некоторые украинские СМИ сообщили, что на борту, вероятно, были ракеты С-300, которыми кафиры обстреливают Украину. В Министерстве обороны РФ подтвердили факт падения самолета.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными прокомментировал заявление оккупантов о том, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 якобы были украинские пленные.

ТСН.ua собрал все, что известно о падении Ил-76.

Новости ТСН онлайн: 24 января, 14:00. Падение российского самолета Ил-76 в Белгородской области