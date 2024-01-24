Падіння Іл-76: експолонений підловив Міноборони РФ на брехні – де "прокололися"

Колесніков зауважив, росіяни ствержують, що на борту було лише 3 конвоїри. Зі свого досвіду він знає, що так мало окупантів полонених ніколи не супроводжує.

Український військовий і експолонений Максим Колесніков, фото якого після звільненння з полону з яблуком у руках облетіло сотні медіа й усі соцмережі, підловив Міноборони РФ на черговій брехні.

Він зауважив, що росіяни стверджують, що в Іл-76, який впав у Бєлгородськй області, було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 супроводжувальників. Таку інформацією він назвав повною брехнею, адже на таку кількість полонених (у разі якщо вони дійсно були на борту, що досі непідтверджено) мало б бути набагато більше конвоїрів.

"Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їхньої воєнної поліції. 3 охоронця, ага", – зауважив Колесніков.

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

Деякі українські ЗМІ повідомили, що на борту ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну. У Міністерстві оборони РФ підтвердили факт падіння літака.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву окупантів про те, що на борту збитого російського літака Іл-76 нібито були українські полонені.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про падіння Іл-76.

Новини ТСН онлайн: 24 січня, 14:00. Падіння російського літака Іл-76 на Бєлгородщині