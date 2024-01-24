Сніг, дощ та сильний вітер: якою буде погода в Україні 25 січня

У четвер, 25 січня, в Україні будуть опади у вигляді мокрого снігу й дощів. Місцями буде ожеледиця та сильний вітер - до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно. Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ. В країні, крім півдня, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Втім, на заході, а також у Вінницькій, вночі місцями і у північних областях пориви вітру будуть 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Втім, вночі у східних та південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть 3-8° морозу. Вдень на крайньому півдні країни температура підніметься до +2-7°.

У Карпатах сніг синоптики прогнозують хуртовину та сильні пориви вітру - до 19-24 м/с. Температура повітря протягом доби буде від 0-5° морозу.

.Прогноз погоди в Україні на 25 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях країни. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"25 січня у західних та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 19-24 м/с, хуртовина", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 25 січня буде хмарно, а також мокрий сніг та дощ. Вночі подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість вітру - 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде 1° морозу до 4° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0°, а вдень - 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, коли до України знову повернуться морози.

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