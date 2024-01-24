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Жданов удивил, зачем Россия продолжает безуспешно атаковать ракетами Киев

Жданов удивил, зачем Россия продолжает безуспешно атаковать ракетами Киев

Олег Жданов / Фото: ТСН.ua

Военный эксперт объяснил цель врага.

Во время комбинированной атаки России 23 января на Киев летело около 20 ракет. Все они были в очередной раз уничтожены силами противовоздушной обороны. Однако враг продолжает безуспешно атаковать столицу.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua объяснил, что во время атак РФ по Киеву влияние идет не только на его жителей, но и на весь мир.

“Дело в том, что Киев – это столица. Здесь идет влияние не только на нас с вами, жителей столицы, но и на все мировое сообщество. Представьте себе сегодняшнее утро. Послы всех государств сидели в укрытиях и ждали, когда закончится тревога. И слышали все эти взрывы над Киевом", – рассказал Олег Жданов.

Если бы Россия атаковала, например, Житомир или Ивано-Франковск, это была бы проблема Украины, говорит военный эксперт.

“И только завтра Запад в деталях стал бы обсуждать это. А сейчас уже все телеграммы из посольств отправлены, и все мировые СМИ обсуждают то, что произошло сегодня в Киеве. Это своего рода охват аудитории для дальнейшего политического давления на мировое сообщество. Они проводят политику дегуманизации Украины и дискредитации для того, чтобы убедить западные страны, что нам нельзя давать оружие. Потому и столица, а не областной центр, не районный центр и даже не военный объект. В Киев ушло 50% всех выпущенных целей”, — рассказал Олег Жданов.

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