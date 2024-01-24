"Россия сменила приоритеты": Жданов объяснил, куда целится враг на территории Украины

Россия сменила приоритеты — раньше враг пытался избивать по энергетической системе. Сегодня переключился на два типа целей: военные объекты и жилые массивы.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“На сегодняшний день они поняли: даже если положат нашу энергосистему, это не навсегда, то есть она подлежит восстановлению, она очень гибкая. И самое главное, что нам будет безразлично. Мы научились выживать даже в условиях блекаутов: у нас есть генераторы, свечи, воду мы можем достать без насосов и т.п.”, – говорит Олег Жданов.

По его словам, россияне пытаются навредить Вооруженным силам Украины и раздражать украинское общество.

“Военные объекты понятно – они пытаются обезвредить наш военно-промышленный комплекс или навредить Вооруженным силам Украины, уничтожая объекты. А жилмассивы нужны им для того, чтобы раздражать общество. Потому что жертвы среди гражданского населения вызывают у людей страх, панику, раздражение. Ну и Россия, вероятнее всего, постарается это использовать, чтобы принудить нас к переговорам и прекращению огня. Им это крайне необходимо, потому что армия России тоже не бесконечна, есть проблемы с ее укомплектованностью, боеспособностью", – рассказал Олег Жданов.

Напомним, эксперт назвал вероятную дату нового удара россиян.

Читайте также: