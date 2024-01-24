Почему в Израиле летают гражданские самолеты, а в Украине нет: Жданов объяснил

Гражданская авиация в Израиле работает в условиях постоянных угроз уже много лет.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, говрить о возможном возобновлении авиасообщения в Украине – не время.

Он убеждает, что сейчас это не ко времени, а еще объясняет, почему в Израиле гражданская авиация работает даже во время военного конфликта и ракетных угроз.

"Кто сейчас согласится сесть в самолет, который с большой вероятностью может быть сбит российской ракетой? Или нашей ракетой, если будет массированный удар противника и ПВО будет вынуждена работать по целям. Такой самолет будет в зоне поражения и даже система "свой-чужой" его не спасет. При таких условиях никто не даст 100% гарантию по безопасности. А кто согласится страховать самолеты и жизнь пассажиров? Это огромный риск", – рассказывает ТСН.ua Олег Жданов.

Эксперт сомневается в возможности полетов во время войны / Фото: из соцсетей

Почему война не остановила авиасообщение в Израиле

Военный эксперт добавляет, что во время войны любой самолет в небе Украины – цель для противника.

"Небо над Украиной — опасное, потому что продолжаются боевые действия. И я бы не сравнивал нашу защиту неба с Израилем. У нас что есть свой "Железный купол"? Или мы имеем в наличии систему ПВО "Праща Давида"? Нет, не имеем. А в Израиле работает трехуровневая глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны. Хотя и она не все стопроцентно сбивает", — отмечает Олег Жданов.

Он добавляет, что гражданская авиация в Израиле работает в условиях постоянных угроз уже десятки лет.

"У Израиля нет другого выбора. Там военные конфликты продолжаются десятилетиями — напряжение спадает или нарастает. Чтобы иметь авиационное сообщение, они вынуждены идти на такой риск. То есть рисковать жизнью своих граждан в качестве пассажиров и самолетами, на которых совершаются авиарейсы. У них просто невозможно стопроцентное прекращение огня, поэтому они идут на этот риск", – говорит Олег Жданов.

Самолеты в небе во время войны – это огромный риск / Фото: Unsplash

"Железный коридор" к Киеву

Он добавляет, что в Украине не такая ситуация, как в Израиле. Мы отличаемся как по территории, так и по наличию средств для отражения воздушных атак врага.

"Я понимаю представителей бизнеса – тех, чьи самолеты сейчас простаивают в аэропорту "Борисполь". И понимаю, что они хотят их поднять в воздух, поэтому ищут разные пути разблокирования работы аэропортов. А в качестве примера приводят опыт Израиля. Но как в условиях Украины мы можем его применить? Разве что сформировать из "Железного купола" воздушный коридор от аэропорта "Борисполь" до границы, чтобы самолет мог лететь под прикрытием систем ПВО. Но, простите, само по себе – это нереально", — объясняет Олег Жданов.

Почему рано думать о полетах

Военный эксперт подчеркивает, что ситуация с безопасностью у нас совсем не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась.

"Активность врага становится все больше. Атаки "Шахедов" происходят почти каждые сутки. Они свободно долетают у нас в Хмельницкую область. Поэтому еще рано думать о возобновлении полетов для гражданской авиации", — заключает Олег Жданов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о "железном коридоре" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны.

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