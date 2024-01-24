Парня, который притворился своей девушкой и пытался сдать за нее медицинский экзамен, арестовали

Ей также предъявлены обвинения.
В Индии арестовали мужчину после того, как он выдал себя за свою девушку, чтобы сдать медицинский экзамен вместо нее.
Об этом пишет nypost.com.
В начале января 26-летний Ангрез Сингх пытался пройти отборочный тест для своей 34-летней возлюбленной Парамджит Каур. Экзамен является обязательным условием для того, чтобы стать медицинским работником.
Чтобы обмануть чиновников, проводящих тестирование, любовник под прикрытием побрил волосы на лице, накрасился и оделся в женскую одежду перед тем, как войти в экзаменационную комнату.
Придирчивый имитатор даже зашел так далеко, что подделал избирательное удостоверение своей девушки, удостоверение личности и карту Aadhaar – 12-значный уникальный идентификационный номер – чтобы сделать иллюзию непоколебимой.
В полиции сообщили, что его стали подозревать после того, как заметили, что его лицо не соответствует изображению Каур в анкете. Впоследствии власти проверили биометрические данные Сингха и обнаружили, что они "не соответствуют хранящимся в записях".
Впоследствии мошенник был арестован. Полиция также обвинила Каур в сговоре со своим парнем, поскольку считает, что он не смог бы обмануть без ее согласия и возможной помощи.
Паре предъявлено несколько обвинений, а полиция с тех пор начала расследование того, как Сингху удалось подделать документы.
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В конце концов, правоохранители считают этот странный случай примером того, как люди делают все ради любви.
"Мужчина может пойти на такой риск только ради своей девушки", — сказал полицейский.
Напомним, продавец куриц-гриль несколько лет притворялся адвокатом. Известно, как именно он "спалился".
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