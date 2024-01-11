Продавец куриц-гриль несколько лет притворялся адвокатом: как он "спалился"

Несмотря на отсутствие образования, он даже выиграл несколько дел.

Тайскому продавцу куриц-гриль грозит 12 лет тюрьмы за то, что он выдавал себя адвокатом.

Об этом пишет The Thaiger.

Фальшивый адвокат Порнтэп Качайпхак в течение нескольких лет рекламировал свои юридические услуги в социальных сетях. Он разместил свои фотографии в костюме адвоката, заявил, что имеет юридическую фирму, и хвастался, что выиграл несколько дел.

Его ложь выплыла после того, как в октябре в 2022 году он обманул клиентку на 40 000 батов (1100 долларов США) в северной провинции Кампхенг Пхет. Хотя клиент заплатила ему, ее дело не продвинулось. Разочарованная отсутствием развития событий, она вынудила Порнтепа продвинуть дело, побудив прислать ему приговор.

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В ходе проверки потерпевшая обнаружила, что документ был фальшивым. Она сообщила об этом в полицию, в результате чего Порнтеп был арестован в течение месяца. На самом деле он являлся владельцем магазина, где готовят куриц-гриль, и он не получил образования в юридической сфере.

Его арест вызвал шок во всем юридическом сообществе Таиланда, поскольку Порнтеп смог предстать перед судом и даже одержать победу для своих клиентов. По данным PPTV HD, мужчина приобрел юридические знания, работая в юридической фирме.

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Имея ряд друзей-юристов и заслуживающую доверия личность, многие считали, что Порнтеп был настоящим юристом. Если бы он не обманул свою клиентку, он, возможно, смог бы продолжать свою аферу в течение длительного периода. Даже его семья и друзья-адвокаты были обмануты его ложным рассказом.

Порнтепу были предъявлены обвинения в нарушении Закона об адвокатах путем незаконной юридической практики, изготовлении поддельной адвокатской карты, использовании поддельной адвокатской карты, использовании поддельных электронных документов, введении общественности в заблуждение, заставляя поверить в то, что он был адвокатом и оскорблениями власти суда.

Порнтеп признался в своем преступлении, и срок наказания был сокращен с 24 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, похожая ситуация ранее произошла в Кении. Фальшивый адвокат выиграл все 26 дел, несмотря на то, что никогда не учился на юридическом факультете. Он работал в суде три года.

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