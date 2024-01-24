В Днепре произошли взрывы: что известно об атаке РФ

В среду, 24 января, в Днепре прогремели мощные взрывы — во время воздушной тревоги сработало ПВО. Произошло падение обломков воздушной цели.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Оборонцы из ПВК "Восход" уничтожили две ракеты. Их сбили над Днепровским районом", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обломки сбитой воздушной цели упали на одно из предприятий в Днепре. Ранение получил 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, есть повреждения здания и техники.

К слову, в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы. Мониторинговые каналы информировали о летевшей в направлении города ракете Х-59.

Напомним, накануне 23 января в Днепре произошли взрывы. Силы ПВО сбили враждебную цель, но произошло падение ее обломков на территорию предприятия. В результате падения возник пожар.

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