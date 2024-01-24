У Дніпрі сталися вибухи: що відомо про атаку РФ

У середу, 24 січня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи - під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Сталося падіння уламків повітряної цілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Оборонці з ПвК "Схід" знищили дві ракети. Їх збили над Дніпровським районом", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, уламки збитої повітряної цілі впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранення отримав 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Потерпілого шпиталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.

Крім того, є пошкодження будівлі й техніки.

До слова,у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Моніторингові канали інформували про ракету Х-59, що летіла у напрямку міста.

Нагадаємо, напередодні 23 січня у Дніпрі сталися вибухи. Сили ППО збили ворожу ціль, але сталося падіння її уламків на територію підприємства. Внаслідок падіння виникла пожежа.

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