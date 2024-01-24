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Ракетний удар по Харкову: під завалами будинку виявили два тіла

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Ракетний удар по Харкову: під завалами будинку виявили два тіла

Наслідки ракетного удару по Харкову 23 січня. / Фото: Associated Press

доповнюється...

У Харкові рятувальники виявили під завалами п'ятиповерхового будинку, куди вранці 23 січня влучила російська ракета, виявили два тіла.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, в який вчора влучили окупанти, деблоковують два тіла чоловіка та жінки", -х йдеться у дописі очільника ОВА. 

Тим часом міський голова Харкова Ігор Терехов додав, що вони мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду. За його словами, зараз рятівники намагаються дістати їх.

Пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку у Київському районі Харкова досі триває.

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