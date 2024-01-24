Падіння Іл-76: Росія цинічно вимагає засідання Радбезу ООН

Лавров вимагає скликати Радбез уже сьогодні.
Росія цинічно вимагає провести термінове засідання Ради Безпеки ООН через збиття військового літака в Бєлгородській області.
Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров на брифінгу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
"Ми запросили вже близько години-півтори тому термінове засідання Ради безпеки ООН на 15.00 за нью-йоркським часом (о 22:00 за Києвом. – Ред.). І дуже розраховуємо, що французьке головування сумлінно виконає свої обов'язки та призначить таке засідання якнайшвидше", – сказав Лавров.
Очільник МЗС РФ нахабно і цинічно заявив, що обставини ще встановлюються, але, мовляв, "українська сторона на Раді безпеки ООН могла б розповісти, як усе це сталося".
Падіння Іл-76: останні новини
Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.
Деякі українські ЗМІ повідомили, що на борту ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.
Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву окупантів про те, що на борту збитого російського літака Іл-76 нібито були українські полонені.
У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Своєю чергою у Генштабі ЗСУ зробили неоднозначну заяву на тлі падіння російського Іл-76.
Тим часом "Схеми" встановили прізвища загиблих членів екіпажу, однак чи були на борту українські полонені, їм поки невідомо.
На думку військового експерта Владислава Селезньова, падіння російського Іл-76 – можлива спецоперація Росії з дискредитації ЗСУ.