Падіння Іл-76: Росія цинічно вимагає засідання Радбезу ООН

Росія цинічно вимагає провести термінове засідання Ради Безпеки ООН через збиття військового літака в Бєлгородській області.

Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров на брифінгу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

"Ми запросили вже близько години-півтори тому термінове засідання Ради безпеки ООН на 15.00 за нью-йоркським часом (о 22:00 за Києвом. – Ред.). І дуже розраховуємо, що французьке головування сумлінно виконає свої обов'язки та призначить таке засідання якнайшвидше", – сказав Лавров.

Очільник МЗС РФ нахабно і цинічно заявив, що обставини ще встановлюються, але, мовляв, "українська сторона на Раді безпеки ООН могла б розповісти, як усе це сталося".

Падіння Іл-76: останні новини

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

Деякі українські ЗМІ повідомили, що на борту ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву окупантів про те, що на борту збитого російського літака Іл-76 нібито були українські полонені.

У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ зробили неоднозначну заяву на тлі падіння російського Іл-76.

Тим часом "Схеми" встановили прізвища загиблих членів екіпажу, однак чи були на борту українські полонені, їм поки невідомо.

На думку військового експерта Владислава Селезньова, падіння російського Іл-76 – можлива спецоперація Росії з дискредитації ЗСУ.