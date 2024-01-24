Между Украиной и РФ сегодня готовился обмен пленными – ГУР

В разведке Украины подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными.
В среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.
Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", – уточнил он.
Юсов также подчеркнул, что озвученная Россией информация о том, что военнопленные могли находиться в разбившемся в Белгородской области самолете Ил-76, сейчас проверяется.
Напомним, в Белгородской области 24 января разбился российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Все находившиеся на борту погибли. По одним данным, самолет мог перевозить ракеты С-300. В то же время, в РФ заявляют, что на борту были украинские военнопленные, но Украина этого пока не подтверждает. ТСН.ua собрал все, что известно о падении Ил-76.
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