В Украине на войне погибли двое белорусских добровольцев — СМИ

На востоке Украины погибли двое белорусских военных, воевавших в рядах ВСУ против российских оккупантов. Это произошло во второй половине января.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свободы".

"Ради безопасности родных, которые находятся в Беларуси, пока не называют ни позывные, ни даже подразделения, где они служили", — говорится в сообщении.

В целом, с начала полномасштабного вторжения на фронте погибли по меньшей мере 38 белорусских добровольцев, воевавших на стороне Украины против российских оккупантов.

Напомним, в боях за Украину погиб доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе.

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