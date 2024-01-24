В Україні на війні загинули двоє білоруських добровольців – ЗМІ

На сході України загинули двоє білоруських військових, які воювали у лавах ЗСУ проти російських окупантів. Це сталося у другій половині січня.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свободи".

"Заради безпеки рідних, які перебувають у Білорусі, поки не називають ні позивні, ні навіть підрозділи, де вони служили", - йдеться у повідомленні.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули щонайменше 38 білоруських добровольців, які воювали на боці України проти російських окупантів.

Нагадаємо, в боях за Україну загинув доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе.

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