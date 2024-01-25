США можуть вивести свої війська із Іраку - CNN

США та Ірак можуть розпочнуть переговори щодо майбутньої військової присутності в країні. Зокрема, йдеться про виведення американських військ.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела, які обізнані у цьому питанні.

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Виданння пише, що, за даними Пентагону, США та Ірак домовилися сформувати вищу військову комісію ще минулого літа, як засіб для переговорів. Дискусії між офіційними особами США та Іраку будуть зосереджені на наступному етапі очолюваної США коаліції проти ІДІЛ. Посадові особи розповіли, що до обговорень будуть залучені військові чиновники та дипломати США.

"Переговори про майбутнє військової присутності США зараз набули більшої актуальності на тлі ширшої регіональної нестабільності та на тлі дедалі більших публічних закликів уряду Іраку до США вивести свої війська з країни. Ці заклики пролунали у відповідь на авіаудари США в Іраку по підтримуваних Іраном бойовикам", - йдеться у статті.

Журналісти нагадують, що зараз в Іраку перебувають приблизно 2500 військовослужбовців США, які надають там консультації та допомагають із грудня 2021 року.

Втім, як пише CNN із посиланням на Пентагон, уряд Іраку офіційно не просив американських військових вивести війська, підкреслюючи, "що війська все ще перебувають там на запрошення уряду Іраку". Також, що немає встановленого терміну завершення обговорень у вищій військовій комісії чи їх кінцевого результату.

Нагадаємо, 23 січня США вдарили по об’єктах проіранських угруповань в Іраку.

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