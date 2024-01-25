Президент Чехії попередив про посилення тиску РФ на фронті перед "виборами" Путіна

Президент Чехії Петр Павел наголошує, що напередодні президентських "виборів" у РФ, які заплановані на березень, воєнний тиск на фронті країни-агресорки посилиться. Адже Москва прагне домогтися великих територіальних завоювань перед голосуванням.

Про це повідомляє видання České noviny.

"Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Володимира Путіна з'явиться на виборах серйозний суперник, який може загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат", наголошує Павел.

За його словами, припинення допомоги Україні не покладе край війні, а тому потрібно продовжувати. Також чеський лідер зауважує, що на війну в Україні потрібно дивитися реалістично, адже РФ не слабкий противник.

"Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми маємо спробувати змусити Україну зіграти найкращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу", - наголосив президент Чехії.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда назвав "єдину надію для України перемогти у війні". Він висловив думку, що без американської допомоги Україна не зможе перемогти Росію у війні.

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