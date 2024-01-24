США вдарили по об’єктах проіранських угруповань в Іраку

Високоточні удари стали прямою відповіддю на серію атак проти американського й коаліційного персоналу в Іраку та Сирії.

США в Іраку атакували військові об'єкти угруповання «Катаїб Хезболла» та інших бойовиків, які пов'язаних з Іраном.

Про це йдеться в заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, - пише Укрінформ.

«Сьогодні, за вказівкою президента Байдена, Збройні сили США завдали необхідних і пропорційних ударів по трьох об'єктах, що використовуються підтримуваним Іраном угрупованням «Катаїб Хезболла» та іншими пов'язаними з Іраном угрупованнями в Іраку», – зауважив глава Пентагону.

За його словами, високоточні удари стали прямою відповіддю на серію атак проти американського й коаліційного персоналу в Іраку та Сирії «з боку спонсорованих Іраном бойовиків».

Нагадаємо, що раніше в Іраку бойовики атакували американську військову базу.

Як повідомлялося, хусити 15 січня завдали ракетного удару по морському судну Gibraltar Eagle, яке належить та експлуатується США. Минулося без постраждалих і значних ушкоджень. Корабель продовжив свій шлях.

Вже 16 січня США завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів. Сталося це після того, як сили хуситів вразили судно Gibraltar Eagle.

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