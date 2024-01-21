В Іраку бойовики атакували американську військову базу

Бойовики, яких підтримує Іран, атакували авіабазу Аль-Асада в Іраку приблизно о 18:30 (за багдадським часом) 20 січня.

Про це інформує у соцмережі Х Центральне командування США (CENTCOM).

"Підтримувані Іраном бойовики запустили численні балістичні ракети та ракети, націлившись на авіабазу Аль-Асада. Більшість ракет були перехоплені системами протиповітряної оборони бази, інші влучили в базу. Оцінка збитків триває. Ряд американських співробітників проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, хусити 15 січня завдали ракетного удару по морському судну Gibraltar Eagle, яке належить та експлуатується США. Минулося без постраждалих і значних ушкоджень. Корабель продовжив свій шлях.

Вже 16 січня США завдали нового удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів. Сталося це після того, як сили хуситів вразили судно Gibraltar Eagle.

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