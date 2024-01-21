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У Росії стався вибух у районі нафтового термінала: спалахнула пожежа

У Росії стався вибух у районі нафтового термінала: спалахнула пожежа

Росію продовжують атакувати безпілотники / Фото: pixabay.com

Триває тривожна ніч для росіян

Жителі селища Усть-Луга (Ленобласть, Росія) повідомляють про вибух у районі нафтового термінала морського торговельного порту.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

Перед цим про звуки безпілотників, що пролітають, повідомляли жителі Кінгісеппа (близько 35 км від порту). Офіційна влада поки не коментувала інформацію.

Унаслідок вибуху спалахнула пожежа. 

Потерпілих внаслідок пожежі на терміналі компанії "Новотек" у порту Усть-Луга немає. Проведено евакуацію персоналу.

До гасіння пожежі залучено сили та засоби МНС та Леноблпожспасу. 

У Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності. Про це заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Нагадаємо, що тим часом у РФ - низка міст опинилося під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську. 

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