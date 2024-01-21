В Ираке боевики атаковали американскую военную базу

Боевики, поддерживаемые Ираном, атаковали авиабазу Аль-Асада в Ираке примерно в 18:30 (по багдадскому времени) 20 января.

Об этом сообщает в соцсети Х Центральное командование США (CENTCOM).

"Поддерживаемые Ираном боевики запустили многочисленные баллистические ракеты и ракеты, нацелившись на авиабазу Аль-Асада. Большинство ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны базы, другие попали в базу. Оценка ущерба продолжается. иракский военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, хуситы 15 января нанесли ракетный удар по морскому судну Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США. Прошло без пострадавших и значительных повреждений. Корабль продолжил свой путь.

Уже 16 января США нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов. Случилось это после того, как силы хуситов поразили судно Gibraltar Eagle.

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