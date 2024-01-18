Чи “вибухне” Близький Схід через Ємен: Time проаналізував варіанти подій

Існує проста причина, чому військові удари США і Великої Британії по єменських хуситах не досягнуть своєї мети — відкриття критично важливих шляхів у Червоному морі для міжнародного судноплавства: хуситам не обов'язково досягати успіху в нанесенні ударів по додаткових комерційних суднах або навіть успішно відповідати на удари американських військових кораблів.

Все, що їм потрібно зробити, це спробувати. Цього достатньо, щоб підтримувати фактичну судноплавну блокаду Червоного моря, через яке проходять приголомшливі 12% світових торговельних потоків. Багато західних комерційних суден просто не ризикнуть пересувати свої кораблі цими водами, не всупереч військовим ударам президента Джо Байдена, а саме через них.

Про це пише Time.

Удари США: яка їхня роль

Іронія очевидна: найбагатша країна світу бомбардує одну з найбідніших. Ескалацією напруженості у відносинах з підтримуваними Іраном хуситами Байден ненавмисно посилив здатність цієї бойової групи порушувати міжнародне судноплавство.

Хуситам вдалося підвищити вартість контейнерних перевезень після війни між Ізраїлем і ХАМАСом, завдаючи ракетних ударів по вантажних суднах, що проходили через життєво важливі водні шляхи. Але удари адміністрації Байдена у відповідь по єменських хуситах відключили судноплавні компанії, можливо, безповоротно, поки війна не закінчиться.

Починаючи з 11 січня, хусити продовжують обстрілювати кораблі ракетами майже щодня. 14 січня ракета хуситів була збита ВМС США. Вона так і не влучила в ціль, але все одно виконала свою функцію: підтримувала високу напруженість і відлякувала західні кораблі, що прямували до Ізраїлю.

Але навіть здатність США продовжувати збивати ракети навряд чи гарантована: 15 січня ракета хуситів влучила в американський контейнеровоз в Аденській затоці. Таким чином, хуситам вже вдалося завдати шкоди ізраїльській економіці, висміявши при цьому зусилля Байдена і британського прем'єр-міністра Ріші Сунака з відновлення стримування.

Регіональна війна можлива?

Байден, безумовно, може підвищити ставки і посилити удари по складах зброї і ракетних пускових установках хуситів. Але якщо не відбудеться суттєвої деградації військового потенціалу хуситів — сценарій, який здається малоймовірним з огляду на їхній великий арсенал протикорабельних ракет і приблизно 200 000 бойовиків — продовження ударів призведе лише до того ж самого: ескалації напруженості, яка посилить де-факто блокаду хуситів і підвищить ймовірність переростання конфлікту в повноцінну регіональну війну.

Адміністрація Байдена стверджує, що хоче запобігти такому розвитку подій.

Хусити послідовно публічно висловлювали свої вимоги: припинення нападів на кораблі в Червоному морі в обмін на припинення Ізраїлем ударів по палестинцях в Газі, в результаті яких загинуло щонайменше 23 000 осіб, більшість з яких — жінки і діти.

Немає жодних гарантій, що хусити дотрималися б своїх зобов'язань після припинення вогню. Але коли з 24 по 30 листопада минулого року в Газі панувало тимчасове перемир'я, кількість підтверджених атак хуситів у Червоному морі значно зменшилася, згідно з даними Інституту вивчення війни.

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Іракські ополченці також повністю припинили напади на американські війська під час перемир'я. В останній день перемир'я хусити опублікували заяву, в якій підтвердили свою “повну готовність відновити військові операції”, коли в Газі відновляться бойові дії.

Байден проігнорував це попередження. У своїй останній телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 23 грудня 2023 року президент США навіть не підняв питання про припинення вогню. Раніше він заявив журналістам, що для припинення вогню “немає можливості”. І, звичайно, його адміністрація наклала вето на численні резолюції Ради Безпеки ООН, які закликали до пауз у бойових діях.

Проте припинення вогню з набагато більшою ймовірністю стримало б атаки хуситів та іракських ополченців; зменшило б напруженість на ізраїльсько-ліванському кордоні, де відбуваються регулярні перестрілки; забезпечило б звільнення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом; і, що найважливіше, зупинило б подальші жертви серед цивільного населення в Секторі Гази.

Замість цього, під виглядом відновлення стримування, Байден зробив все навпаки.

Якщо, за найгіршого сценарію, ескалація Байдена проти хуситів спричинить регіональну війну, не повинно бути жодних сумнівів, що це буде ще одна війна за власним вибором — і війна без дозволу Конгресу. Не тому, що Байден цього бажає, а тому, що він відмовився йти найбільш очевидним і мирним шляхом для її запобігання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Червоному морі хусити помилково атакували танкер з російською нафтою.

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