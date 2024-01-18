Хто переможе на президентських виборах у США: аналіз The Week

Рік наступних президентських виборів в Америці нарешті настав, що може означати лише одне: спекуляції щодо того, хто стане наступною людиною, яка займе Білий дім, продовжуватимуться.

Президент Джо Байден майже напевно вдруге стане номінантом від Демократичної партії, але розпочав передвиборчу кампанію, зіткнувшись з довгим списком конкурентів. Цю “зграю” рішуче очолює колишній президент Дональд Трамп, але двоє інших серйозних претендентів від Республіканської партії прагнуть узурпувати лідерство у колишнього президента. У перегонах також беруть участь кілька незалежних кандидатів.

Оскільки до виборів залишилося всього 10 місяців, соціологи і політологи розпалюють дебати про те, хто отримає 270 голосів виборців, необхідних для того, щоб зайняти місце в Овальному кабінеті.

Тож хто, на думку експертів, стане наступним президентом Сполучених Штатів? ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу The Week, аби дізнатися відповідь.

Хто, за даними опитувань, переможе на виборах?

Байден і Трамп залишаються двома незмінними лідерами своїх партій — і здебільшого йдуть нога в ногу. Однак, якщо говорити про фактичні цифри, то опитування, проведене 2 січня компанією Morning Consult серед 6 816 виборців, показало, що Трамп випереджає Байдена з відривом 42% до 41%.

Такий самий розрив показало опитування YouGov/CBS News, проведене 12 січня серед 1 906 виборців, згідно з яким Трамп випереджає Байдена з різницею 50% на 48%. Пара опитувань Саффолкського університету/USA Today серед 1000 виборців, опублікованих 26 грудня, також показали, що Трамп лідирує з перевагою 37% до 34% і 44% до 43% відповідно.

Отже, якщо брати до уваги лише результати самих опитувань, які мають похибку менше 4%, здається, що соціологи пророкують Дональду Трампу повернення в Білий дім у 2024 році, а його переконлива перемога на кокусах Республіканської партії в Айові свідчить про те, що він на шляху до того, щоб стати кандидатом від Республіканської партії.

Однак вищезгаданий аспект перегонів, коли кандидати йдуть нога в ногу, означає, що результати опитувань можуть змінитися. Кілька інших нещодавніх опитувань показали, що Байден йде врівень з колишнім президентом, у тому числі багато з тих самих видань, які публікували інші опитування, де лідирував Трамп.

Опитування Morning Consult, проведене 26 грудня серед 4 000 виборців, показало, що Байден і Трамп набрали по 42% голосів. Це збігається з результатами опитувань YouGov/Economist, проведених 2 і 9 січня, які показали, що вони розділили 44% і 43% відповідно. І хоча в більшості останніх опитувань Байден або відставав від Трампа, або йшов з ним нарівні, опитування Morning Consult, проведене 23 грудня серед 4 000 виборців, показало, що Байден випереджає Трампа з відривом 43% до 42%, так само як і опитування Morning Consult, проведене 7 січня серед 6 367 виборців.

З семи останніх опитувань, проведених FiveThirtyEight, Трамп або лідирує, або має рівний результат з Байденом у кожному з них. Найбільшу перевагу Трамп отримав за результатами опитування ActiVote від 3 січня, яке показало, що він випереджає Байдена з результатом 54% проти 46%. Однак, на відміну від вищезгаданих опитувань, які розраховувалися протягом кількох днів, це опитування проводилося протягом трьох місяців з жовтня по січень. Воно також мало менший розмір вибірки — лише 841 виборець.

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Хто, на думку експертів, переможе на виборах?

У той час як опитування можуть розповідати одну історію, політичні аналітики, експерти та оглядачі — іншу. Багато хто з тих, хто вивчає політику, вважає, що, незважаючи на те, що Трамп зараз лідирує в більшості опитувань, саме Байден отримає другий термін на посаді президента.

Байдена “вважають поміркованою фігурою, яка не трансформувала політично поляризовану країну, — вважає Хуан Вільямс з Fox News в коментарі для The Hill, і це “сприяло його низьким показникам схвалення у 2023 році”. Однак, за словами Вільямса, низькі показники Байдена “вилетять за двері в матчі-реванші з Трампом у 2024 році, коли він зустрінеться з ним один на один”.

“Демократи мають можливість перетворити цьогорічні перегони на референдум щодо Трампа, а не Байдена, — сказав Вільямс. — На тлі зростання фондового ринку, зниження безробіття, зростання заробітних плат, уповільнення інфляції та стійкої позиції США у протистоянні з Росією та Китаєм, Байден має всі шанси переконати виборців, які вагаються”.

Байден може виграти переобрання ще й тому, що “сила послужного списку президента може зрівнятися лише з силою його партії”, — написав стратег Демократичної партії Саймон Розенберг для MSNBC. Розенберг зазначив, що демократи “отримали більше голосів на семи з останніх восьми президентських виборів, чого не робила жодна партія в сучасній американській історії”, а в обидва попередні роки “запобігли історичній боротьбі за перемогу на виборах партії влади і провели два надзвичайно успішних вибори”. Він додав, що результати опитувань “продовжують надмірно применшувати історичний багаж Трампа і неодноразові невдачі MAGA на виборах”.

Дехто, однак, все ще вважає, що Трамп може повернутися до Білого дому — прикладом цього є його переконлива перемога на республіканських кокусах в Айові, що є “приголомшливою демонстрацією сили після того, як він з ганьбою покинув Вашингтон”, — написав Стівен Коллінсон для CNN. Його підйом особливо примітний, оскільки “президенти, які програли на один термін, майже ніколи не проводять успішних первинних кампаній”, — додав Коллінсон, не кажучи вже про повну перемогу — Трамп переміг у кожному окрузі Айови, крім одного, який він програв лише одним голосом.

Інші, як і раніше, кажуть, що жоден з цих чоловіків не займе Білий дім наступного року. “Чи зможе Байден зберегти свою життєздатність і дожити до дня виборів — це лише припущення”, — пише комп'ютерний науковець і прогнозист виборів Шелдон Адельсон для The Hill. Демократи “зрозуміють, що чим швидше вони знімуть його кандидатуру, тим більше часу матимуть на підготовку кампанії для його заміни”, — додав Адельсон.

Тим часом Трампа “легше протиставити одному чи двом кандидатам, що залишилися, і виборцям буде зрозуміло, що вони отримують з ним — і які ризики, що він отримає номінацію”, — сказав Адельсон.

Дані свідчать про те, що “ймовірність реваншу Байдена і Трампа є вкрай малоймовірною, і що жоден з них не отримає перемогу в Білому домі”, — підсумував Адельсон.

Хто ще у грі?

Окрім Байдена і Трампа, іншим кандидатом, чиє ім'я, схоже, набирає обертів, є Ніккі Гейлі. Колишня губернаторка Південної Кароліни та посол в Організації Об'єднаних Націй зростає в опитуваннях протягом останніх тижнів і отримала ключову підтримку від мережі Коха. Як наслідок, багато хто дивиться на неї як на потенційну людину, яка може замінити Трампа на посаді кандидата від Республіканської партії.

“Гейлі отримує найкращі оцінки за те, що її вважають “симпатичною” і “розумною”, і вона майже зрівнялася з Трампом за показником “підготовленості”, — повідомляє CBS News. Останній показник примітний тим, що Гейлі випереджає Трампа за показником “підготовленості”, незважаючи на те, що він вже був президентом одного разу.

Хоча Гейлі випередила губернатора Флориди Рона Десантіса в багатьох опитуваннях, саме Десантіс посів друге місце на кокусах в Айові, набравши 21,2% проти 19,1% у Гейлі. Однак Десантіс постраждав від проблемної кампанії та низького ентузіазму виборців. Гейлі “все ще має сильні позиції, щоб піднятися в Нью-Гемпширі та своєму рідному штаті”, — повідомляє The New York Times.

Вона може потенційно засмутити Трампа в Нью-Гемпширі через його слабкість серед виборців з вищою освітою. Однак Times зазначає, що і Гейлі, і Десантіс зіткнулися з нелегкою боротьбою, намагаючись змінити, здавалося б, неминучий матч-реванш Трампа проти Байдена.

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