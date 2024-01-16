Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова — ЗМІ

Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

Американські ЗМІ прогнозують перемогу Дональда Трампа на республіканських кокусах в штаті Айова.

Про це інформує CNN.

Видання повідомляє, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

"Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії", – пише видання.

Трамп був лідером опитувань у штаті. Його перемога може задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times 400 тисяч доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп пообіцяв, що США не допоможуть ЄС в разі військового нападу.

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