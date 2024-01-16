З Єгипту до Ізраїлю намагались прорватись озброєнні люди

В результаті перестрілки кілька поранень отримали нападники.
В понеділок, 15 січня, на кордоні Ізраїль та Єгипту сталася перестрілка між озброєними контрабандистами та Армією оборони Ізраїлю.
Про це інформує The Times of Israel.
У повідомленні вказується, що десятки контрабандистів, деякі з яких були озброєні, намагались переправити через кордон наркотики та вступили у перестрілку з військовослужбовцями ЦАХАЛ.
Ізраїльскі військові заявили, що контрабандистів було близько 20 осіб, деякі з них отримали поранення.
Також повідомляється, що поранення отримала одна військовослужбовиця армії Ізраїля. Жінку евакуювали до лікарні для надання медичної допомоги.
В свою чергу єгипетський телеканал Al Qahera News з посиланням на джерела органах безпеки повідомив, що шістьох осіб було заарештовано на півдні від одного з пунктів пропуску на кордоні з Ізраїлем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує взяти під контроль кордон між Сектором Гази та Єгиптом.
Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.
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