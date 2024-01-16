У Росії заявили про "відбиття атаки" БпЛА на Воронеж

У Міноборони РФ заявили про збиття трьох безпілотників над територією області.
Влада Воронезької області заявила, що засобами ППО над містом Воронеж було "відбито атаку" безпілотних летальних апаратів.
Про це заявив губернатор області Олександр Гусєв.
"Над Воронежем черговими засобами ППО відбито атаку українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – губернатор області Олександр Гусєв.
В свою чергу у Міноборони РФ заявили про збиття трьох безпілотників над територією області.
"Засоби ППО в ніч на 16 січня збили три українські безпілотники над територією Воронезької області", — йдеться заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Курській області РФ вночі пролунала серія вибухів.
Крім того, ми раніше інформували, що у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.
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