У Росії заявили про "відбиття атаки" БпЛА на Воронеж

У Міноборони РФ заявили про збиття трьох безпілотників над територією області.

Влада Воронезької області заявила, що засобами ППО над містом Воронеж було "відбито атаку" безпілотних летальних апаратів.

Також читайте У російському Воронежі пролунала серія гучних вибухів (відео)

Про це заявив губернатор області Олександр Гусєв.

"Над Воронежем черговими засобами ППО відбито атаку українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – губернатор області Олександр Гусєв.

В свою чергу у Міноборони РФ заявили про збиття трьох безпілотників над територією області.

"Засоби ППО в ніч на 16 січня збили три українські безпілотники над територією Воронезької області", — йдеться заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Курській області РФ вночі пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.