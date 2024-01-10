Вибори в США-2024: хто балотується в президенти та до чого готуватися Україні

Майбутні вибори у США вплинуть на військову та економічну підтримку України.

Президентські перегони в США 2024 року стартують менш ніж за тиждень, коли в штаті Айова відбудуться перші голосування на республіканських праймеріз.

Дональд Трамп залишається беззаперечним лідером, який претендує на номінацію від Республіканської партії, але його суперники все ще вважають, що сильний результат може поставити під сумнів верховенство колишнього президента над Республіканською партією.

Рон Десантіс, Ніккі Гейлі, Кріс Крісті та Вівек Рамасвамі покладають свої надії на перші штати. Айова — перший 15 січня, Нью-Гемпшир — наступний 23 січня.

Однак, щоб зупинити невблаганну ходу Трампа до перемоги на виборах 2024 року, знадобиться серйозна поразка.

Згідно з останніми опитуваннями, 77-річний Трамп перемагає всіх своїх суперників-республіканців, маючи підтримку понад половини електорату Республіканської партії.

З іншого боку перегонів Роберт Кеннеді-молодший налякав демократів, відмовившись від партійної номінації, щоб кинути виклик Джо Байдену від третьої партії. Однак думки експертів розділилися щодо того, чи відтягне він більше голосів від кандидата від демократів чи республіканців.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу The Telegraph з детальним оглядом кандидатів, які оголосили про свою участь у виборах.

Дональд Трамп, колишній президент | Республіканська партія

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Дональд Трамп був першим “великим” кандидатом, який оголосив про свою участь у виборах 2024 року під час промови на своєму курорті Мар-а-Лаго в листопаді 2022 року.

“Для того, щоб зробити Америку знову великою і славною, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів”, — сказав Трамп натовпу своїх прихильників. Він додав: “Це не просто передвиборча кампанія... Це прагнення врятувати нашу країну”.

Де він набирає голоси? Трамп залишається далеко попереду всіх інших кандидатів в опитуваннях — 54,7%.

Яка його політика? Вкотре позиціонуючи себе як аутсайдера у Вашингтоні, Трамп планує докорінно змінити уряд США, скасувати незалежність деяких відомств, ліквідувати Міністерство освіти та розпочати масове скорочення Міністерства юстиції, а також вищого рівня апарату національної безпеки США.

Нелегальна імміграція, війни за культуру ідентичності та цензура в соціальних мережах також залишаються в центрі його політичного порядку денного. У свій перший день на посаді він пообіцяв покласти край наданню громадянства за правом народження дітям нелегальних іммігрантів і заявив, що домагатиметься введення смертної кари для торговців людьми, які переправляють людей через кордон.

А як щодо звинувачень? Зростання юридичних проблем Трампа, схоже, не турбує потенційних виборців, оскільки він лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів. Йому чотири рази висували звинувачення, і йому загрожує 91 кримінальне звинувачення.

Навіть якщо його визнають винним і засудять, лідер республіканців пообіцяв продовжити свою президентську кампанію і вступити на посаду.

Проте попереду є “підводні камені”. Можливо, Трампу доведеться скоротити свій час на передвиборчу кампанію, щоб з'являтися в суді, і, можливо, спрямувати кошти з дорогих мітингів на свої юридичні баталії.

Рон Десантіс, губернатор Флориди | Республіканська партія

Рон Десантіс / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Губернатор Флориди Рон Десантіс розпочав свою кампанію в травні 2023 року під час невдалої події в X (Twitter), організованої Ілоном Маском і затьмареної технічними збоями.

Де він збирає голоси? Самопроголошений губернатор-“антибудильник” спочатку вважався найсильнішим суперником Трампа, але він дедалі більше відстає від колишнього президента в опитуваннях, наразі його рейтинг становить 13,8%.

Яка його політика? Десантіс здобув популярність під час пандемії завдяки своїй позиції проти локдауну та відмові ухилятися від культурних війн в Америці.

Він має приголомшливий послужний список — зірковий бейсболіст Єльського університету, а також випускник Гарвардської школи права та колишній офіцер ВМС — але саме його антиістеблішментський підхід приніс йому прихильність серед електорату Республіканської партії.

Десантіс задобрив консерваторів шеститижневою забороною на аборти у Флориді та зайняв жорстку позицію щодо освіти дітей, обмеживши обговорення сексуальності та гендерної ідентичності в класі.

Критики кажуть, що його жорстка політика відштовхнула поміркованих, і стверджують, що йому бракує харизми та зіркової сили Трампа.

А як щодо Трампа? Губернатор неохоче робить особисті випади проти Трампа, остерігаючись розсердити його велику і впливову базу.

Однак в останні місяці він загострив свою риторику проти колишнього президента, звинувативши його в ухилянні від республіканських дебатів.

Ніккі Гейлі, колишня представниця США при ООН | Республіканська партія

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

Коли вона оголосила про участь? Ніккі Гейлі стала першим основним кандидатом, який офіційно кинув виклик Трампу в боротьбі за республіканську номінацію в лютому 2023 року, хоча раніше виключав це.

Де вона збирає голоси? Гейлі, колишня пані посол ООН і губернаторка Південної Кароліни, набирає обертів в опитуваннях, зараз вона змагається з Десантісом за друге місце, але все ще значно відстає від Трампа, який впевнено лідирує.

Яка її політика? Гейлі є найбільшим зовнішньополітичним яструбом у перегонах, і вона голосно критикує Китай, Росію та Іран.

Вона була шанованою членкинею кабінету Трампа, відомою своїм захистом його політики “Америка понад усе” на світовій арені.

Однак серед втомлених війною республіканців пост-трампівської епохи апетит до зовнішньополітичного бренду Гейлі не надто великий.

А як щодо Трампа? Гейлі неодноразово змінювала свою підтримку Трампа протягом багатьох років, а нещодавно закликала до нового покоління лідерів.

Під час третіх республіканських дебатів вона сказала: “Всі хочуть говорити про президента Трампа. Я можу сказати вам, що я думаю, що він був правильним президентом у правильний час. Я не думаю, що він правильний президент зараз”.

Вівек Рамасвамі, підприємець у сфері охорони здоров'я та венчурний капіталіст | Республіканська партія

Вівек Рамасвамі / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Вівек Рамасвамі, біотехнологічний підприємець і венчурний капіталіст, вступив у перегони за республіканську номінацію в лютому 2023 року.

Де він лідирує? Він намагається набрати двозначні цифри в опитуваннях на місцях. 38-річний Рамасвамі, який побачив зростання популярності після перших республіканських дебатів, незважаючи на те, що інші кандидати затаврували його як “аматора” і “новачка”, зараз відстає від Трампа, Десантіса і Гейлі в опитуваннях.

Яка його політика? Рамасвамі сказав, що хоче створити “не лише політичну кампанію, але й культурний рух”, який би дав консервативну відповідь на культурні війни в Америці.

Підсумовуючи свої погляди під час дебатів, він сказав: “Бог існує. Існує дві статі. Викопне паливо є вимогою для процвітання людства. Зворотний расизм — це расизм. Відкритий кордон — це не кордон. Батьки визначають освіту своїх дітей. Нуклеарна сім'я є найкращою формою управління, відомою людині. Капіталізм піднімає нас з бідності”.

У своїй колонці в Wall Street Journal Рамасвамі визнав, що його кампанія має мало шансів на успіх, але сказав, що ідейні аутсайдери можуть оживити політичний дискурс в країні і “створити нову американську мрію”.

Раніше він входив до списку найбагатших підприємців віком до 40 років за версією Forbes, його статки становлять 500 мільйонів доларів.

А як щодо Трампа? Рамасвамі є найсильнішим захисником Трампа в перегонах і пообіцяв, що в разі обрання він помилує Трампа за десятки звинувачень, з якими той стикається.

Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі | Республіканська партія

Кріс Крісті / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті подав декларацію в червні 2023 року.

Де він лідирує? Поточні опитування показують, що лише 2,9% республіканців вважають його бажаним кандидатом у 2024 році.

Яка його політика? Він довгий час висловлював переконання в необхідності перевірки доходів при отриманні соціального забезпечення. 61-річний чоловік, який балотувався в президенти в 2016 році, зазнав поразки на ранніх стадіях праймеріз, але вважалося, що він зруйнував шанси сенатора від Флориди Марко Рубіо, висміюючи його як роботизованого вашингтонського політика.

Цього разу він звернув свій гнів на Трампа, хоча колись був членом його найближчого оточення, обрушивши на нього шквал критики через звинувачувальні справи.

А як щодо Трампа? Крісті позиціонує себе як найбільш рішуче налаштованого проти Трампа кандидата. Незважаючи на те, що раніше він був близьким радником колишнього президента, він розійшовся з Трампом через його відмову визнати результати виборів 2020 року.

Раніше він називав його “боягузом”, “маріонеткою Путіна” і “самотнім, самозакоханим, корисливим дзеркальним боровом”.

Нещодавно він сказав в інтерв'ю для подкасту: “Я не тупий. Шлях до перемоги — це перемогти того, хто попереду. Тож як би виглядала кампанія? Кампанія виглядатиме як прямий лобовий виклик Дональду Трампу, який намагається повернутися на посаду президента”.

Аса Гатчінсон, колишній губернатор Арканзасу | Республіканська партія

Аса Гатчінсон / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Аса Гатчінсон, колишній губернатор південного американського штату Арканзас, оголосив про свою кандидатуру у квітні 2023 року, заявивши, що Трамп повинен вийти з перегонів, щоб вирішити свої юридичні проблеми.

Де він збирає голоси? Він намагався прорватися крізь шум, але наразі не планує виходити з перегонів, незважаючи на те, що його рейтинг становить близько 1%.

Яка його політика? Гатчінсон пообіцяв зосередитися на таких питаннях, як безпека кордонів, економіка та лідерство США.

“Я хочу запропонувати альтернативу”, — сказав 72-річний консерватор, який також є колишнім членом Конгресу, оголошуючи про свою участь у виборах.

Гатчінсон був губернатором Арканзасу з 2015 по 2023 рік. У 2021 році він підписав закон, що забороняє аборти в усіх випадках, окрім порятунку життя матері.

А як щодо Трампа? Гатчінсон назвав потенційний другий термін Трампа загрозою для “нашої демократії, нашого верховенства права”. “Америці потрібне лідерство з духом благодаті”, — сказав він.

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Джо Байден, президент США | Демократична партія

Джо Байден / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? 46-й президент Джо Байден оголосив у квітні 2023 року, що балотуватиметься на другий термін і що залишить свою нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс у якості свого партнера по кампанії.

Байден є найстаршим президентом в історії, і наприкінці другого терміну йому виповниться 86 років.

Де він лідирує? Як чинний президент, він практично гарантовано отримає номінацію від Демократичної партії. Його рейтинг серед виборців його партії становить 63,4%.

Яка його політика? Байден каже, що він бореться “за душу Америки”, і дав зрозуміти, що його кампанія буде спрямована на блокування неліберальних кроків “екстремістів Мага”.

У нещодавньому передвиборчому відеоролику він висвітлив питання абортів, стверджуючи, що державні політики “диктують жінкам, які рішення щодо охорони здоров'я вони можуть приймати”. Раніше він пообіцяв накласти вето на будь-яку національну заборону абортів.

2022 року Верховний суд США скасував право на аборт, і республіканські стратеги побоюються, що відновлення цього питання призведе до зниження явки демократів на виборчі дільниці.

Байден також рекламував своє лідерство в економіці, яке зосереджене на підтримці середнього класу. Його підхід, за його словами, означає, що “бідні мають сходи вгору, а багаті все ще добре почуваються”.

Однак, незважаючи на те, що економіка США перевершила очікування аналітиків і виявилася набагато стійкішою, ніж багато інших, багато американців все ще кажуть, що не відчувають переваг.

Маріанна Вільямсон, авторка та мотиваційна ораторка | Демократична партія

Маріанна Вільямсон / Фото: Associated Press

Коли вона оголосила про участь? Авторка “Самодопомоги” Маріанна Вільямсон була першою демократкою, яка кинула виклик Байдену в березні 2023 року.

Де вона збирає голоси? Вона посідає дуже далеке друге місце після Байдена в опитуванні FiveThirtyEight, але в деяких опитуваннях вона досягає двозначних цифр.

Яка її політика? Вільямсон нападає на “еліти”, які не розуміють “простих американців”.

Вона виступає проти конституційного права, за універсальне охоплення медичними послугами та за право на вибір. Вона також підтримує повномасштабну мобілізацію зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.

Вільямсон звинуватила Байдена в тому, що він “плюнув в обличчя демократії”, намагаючись перенести голосування в Південній Кароліні на початок сезону праймеріз. Південно-східний штат врятував його кандидатуру у 2020 році.

Вона ніколи не обіймала виборних посад, невдало балотувалася до Конгресу в 2014 році, а потім спробувала висунути свою кандидатуру від Демократичної партії в 2020 році.

Дін Філліпс, конгресмен від штату Міннесота | Демократична партія

Дін Філліпс / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Дін Філліпс, триразовий демократ Палати представників, оголосив про початок довготривалої кампанії за партійну номінацію наприкінці жовтня 2023 року.

54-річний чоловік сказав, що Байден “зробив приголомшливу роботу для нашої країни... Але мова йде не про минуле. Це вибори про майбутнє”.

Філліпс навряд чи вплине на шанси Байдена отримати партійну номінацію, але він може серйозно зашкодити президенту на загальних виборах.

Філліпс вже пропустив дедлайн для участі в одному з ключових дострокових штатів — Неваді — і йому доведеться після виступу в Нью-Гемпширі змагатися з Байденом у Південній Кароліні, штаті з великою кількістю чорношкірих виборців, які поставили президента на шлях до перемоги в 2020 році.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший, адвокат та активіст руху проти вакцин | Незалежний кандидат

Роберт Ф. Кеннеді-молодший / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Роберт Ф. Кеннеді-молодший — юрист, письменник і відомий конспіролог, який оголосив про свою участь у виборах як незалежний кандидат у жовтні 2023 року.

Як син Роберта Кеннеді та племінник Джона Кеннеді, він походить з однієї з найвідоміших політичних династій Америки. Незважаючи на демократичний родовід, Кеннеді ніколи не обіймав виборних посад.

Де він лідирує? Очікується, що 69-річний Кеннеді відмовиться від участі в праймеріз Демократичної партії, де його рейтинг різко впав після раннього стрибка. Очікується, що він оголосить, що балотуватиметься на посаду президента як кандидат від третьої партії.

Яка його політика? Кеннеді, мабуть, найбільш відомий своїм скептичним ставленням до вакцин, але раніше він мав репутацію переконаного адвоката-еколога.

Раніше він був відсторонений від соціальних мереж за просування теорій змови і викликав обурення тим, що припустив, що Covid-19 був “етнічною мішенню”, щоб пощадити євреїв-ашкеназі та китайців. Пізніше Кеннеді сказав: “Я не сказав жодного антисемітського слова в своєму житті”.

У своїй передвиборчій програмі він націлений на “корумповане злиття державної та корпоративної влади”, яке “отруїло наших дітей” і “забруднило наші ландшафти і води”.

Кеннеді різко виступив проти підтримки Києва, стверджуючи, що США використовують Україну для ведення “маріонеткової війни” з Росією і що вона спровокувала конфлікт своєю “імперською експансією”.

Він також звертався до 1960-х років у своєму баченні відновлення процвітання середнього класу.

Корнел Вест, філософ, активіст та автор | Незалежний кандидат

Корнел Вест / Фото: Associated Press

Коли він оголосив про участь? Корнел Вест, прогресивний філософ і академік Ліги Плюща, оголосив про участь у виборах від третьої партії в червні.

Спочатку він балотувався від невеликої лівої Народної партії, потім перейшов до Партії зелених, а в жовтні оголосив, що балотуватиметься як незалежний кандидат.

Де він збирає голоси? Кампанія Веста занадто мала, щоб бути зареєстрованою в більшості національних опитувань, але аналіз FiveThirtyEight припускає, що він може виступити кандидатом-“спойлером” для Байдена, відтягуючи голоси прогресивних виборців від демократів.

Яка його політика? 70-річний академік розпочав свою президентську кампанію з обіцянки балотуватися “за правду і справедливість”, стверджуючи, що він пропонує привабливу альтернативу провідним кандидатам двох основних партій.

Він засудив Дональда Трампа як “неофашиста”, а Байдена — як “мілітаристського неоліберала”.

Талановитий оратор, професор філософії викладав у Єльському, Прінстонському та Гарвардському університетах. Він пишається тим, що є одним з “найбільш провокаційних публічних інтелектуалів Америки”.

Після підтримки кампанії Барака Обами у 2008 році він розчарувався і назвав його “республіканцем Рокфеллером у чорному одязі”.

У 2020 році він агітував за Берні Сандерса, а потім із заздрістю підтримав Байдена, заявивши, що він “кращий за фашизм”.

Але відтоді він закликав до альтернативи реваншу Байдена і Трампа, стверджуючи, що “жодна з політичних партій не хоче говорити правду” про Уолл-стріт, Україну чи великі технології.

Хто зняв свою кандидатуру

Даг Бургум, губернатор Північної Дакоти | Республіканська партія

Даг Бургум / Фото: Associated Press

Коли він вибув? Даг Бургум, губернатор-республіканець Північної Дакоти, вибув з перегонів на початку грудня після того, як не пройшов кваліфікацію на останніх дебатах Республіканської партії в Алабамі.

Якою була його програма? Мільярдер-сажотрус, який став розробником програмного забезпечення, висунув малоймовірну пропозицію, зосередившись на питаннях, пов'язаних з хлібом і маслом.

67-річний Бургум зобразив себе як кандидата “маленької Америки” та її цінностей, заявивши, що в його штаті “підйом” — це “те, що ви зробили о 5 ранку, щоб почати день”.

У червні він заявив, що, хоча він підтримує сувору заборону абортів у своєму штаті, він не буде підтримувати подібний загальнонаціональний закон, якщо його оберуть до Білого дому.

А як щодо Трампа? Він здебільшого уникає конфронтації з Трампом, але визнав, що Байден переміг на президентських виборах 2020 року.

Тім Скотт, сенатор США від штату Південна Кароліна | Республіканська партія

Тім Скотт / Фото: Associated Press

Коли він вибув? Тім Скотт, сенатор від Південної Кароліни, призупинив свою президентську кампанію 12 листопада після того, як у травні оголосив про свою участь у виборах 2024 року. Він зазнав невдачі на виборах, отримавши підтримку лише двох відсотків виборців Республіканської партії.

Якою була його політика? 58-річний чоловік посилався на свою християнську віру і виступав за релігійні свободи, жорсткі дії щодо безпеки кордонів і фіскальної відповідальності — все це було червоною ганчіркою для консервативної бази.

Він виріс у бідній сімʼї в Південній Кароліні і став єдиним чорношкірим республіканцем у Сенаті США.

А як щодо Трампа? Він має сильний консервативний послужний список, але час від часу готовий критикувати колишнього президента.

Майк Пенс, колишній віцепрезидент | Республіканська партія

Майк Пенс / Фото: Associated Press

Коли він вибув? Майк Пенс, колишній віцепрезидент США, розпочав свою кампанію за республіканську номінацію в червні, але вибув у жовтні після того, як не зміг завоювати прихильність республіканських виборців.

Якою була його програма? Він представляє більш традиційно консервативну фракцію Республіканської партії, на відміну від кампаній Трампа та Десантіса, і його політика відображала це.

Колишній віцепрезидент більше десяти років працював у Конгресі та на посаді губернатора штату Індіана, перш ніж був обраний другим номером у списку кандидатів Трампа у 2016 році.

Він був одним з небагатьох кандидатів, які однозначно підтримали національну заборону абортів. Він також заявив, що США повинні надати більшу підтримку Україні у боротьбі з російською агресією, водночас застерігаючи “апологетів Путіна” в Республіканській партії.

А як щодо Трампа? Пенс непоправно зіпсував стосунки з Трампом, спростувавши його вимогу скасувати результати виборів 2020 року 6 січня. Насправді, як віцепрезидент, Пенс не мав повноважень змінювати результати.

Суперечка розірвала стосунки двох чоловіків, і відтоді Пенс став ключовою фігурою в обвинувальному акті свого боса за спроби скасувати результати виборів.

Пенс був освистаний прихильниками Трампа на ярмарку в штаті Айова.

Ларрі Елдер, політичний коментатор | Республіканська партія

Ларрі Елдер / Фото: Associated Press

Коли він вибув? Ларрі Елдер, радіоведучий-республіканець, який ніколи не обіймав виборних посад, вийшов з перегонів наприкінці жовтня і підтримав Трампа.

Якими були його основні політичні принципи? Платформа Елдера включала обмеження витрат на рівні 10% валового внутрішнього продукту США по всій країні, регулювання законів про аборти на рівні штатів та інші консервативні позиції.

Він заробляв на життя як юрист, перш ніж стати ведучим ток-шоу, і отримав зірку на Голлівудській алеї слави в 2015 році.

А як щодо Трампа? Раніше Елдер говорив, що він “не впевнений”, що Трамп може бути обраний, особливо жінками з передмістя, але підтримав його, коли вийшов з перегонів.

Перрі Джонсон, підприємець та автор | Республіканська партія

Перрі Джонсон / Фото: Associated Press

Коли він вибув? Перрі Джонсон, бізнесмен-республіканець, вибув з перегонів наприкінці жовтня після того, як не зміг зареєструватися в більшості опитувань.

“Не маючи можливості поділитися своїм баченням на дебатах, я вирішив, що на даний момент призупинити свою кампанію буде правильним рішенням”, — сказав Джонсон у своїй заяві.

Якою була його програма? Мільйонер рекламував свій план скорочення федеральних витрат на 2% щороку під час своєї передвиборчої кампанії.

Він балотувався на посаду губернатора штату Мічиган у 2022 році і вважався головним кандидатом у перегонах, поки його та чотирьох інших республіканських кандидатів не дискваліфікували через недійсні підписи.

А як щодо Трампа? Джонсон сказав, що “з гордістю підтримував президента Трампа в 2016 і 2020 роках і з легкістю підтримав би його в 2024 році”.

Вілл Герд, колишній шпигун ЦРУ та колишній конгресмен від Техасу | Республіканська партія

Вілл Герд / Фото: Associated Press

Коли він зняв свою кандидатуру? Вілл Герд, колишній шпигун ЦРУ і колишній конгресмен від штату Техас, призупинив свою участь у президентських перегонах на початку жовтня і підтримав іншого кандидата на первинних виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

“Хоча я ціную весь час і енергію, які віддали наші прихильники, важливо визнати реалії політичного ландшафту і необхідність консолідації нашої партії навколо однієї людини, щоб перемогти як Дональда Трампа, так і президента Байдена”, — сказав Герд.

Якою була його програма? 46-річний Герд висловив свою стурбованість нелегальною імміграцією та інфляцією у своєму передвиборчому відеоролику.

Він назвав себе “темною конячкою” і сказав, що єдиний спосіб перемогти — “не боятися Дональда Трампа”. Він сподівається набрати обертів як більш поміркована альтернатива колишньому президенту.

Колишній агент ЦРУ назвав лідера республіканців “невдалим політиком”, який програв Республіканській партії “Палату представників, Сенат і Білий дім”.

Він розкритикував боротьбу Республіканської партії за залучення жінок середнього класу з вищою освітою, чорношкірих і коричневих представників середнього класу, а також людей віком до 35 років.

А як щодо Трампа? Він виступає з різкою критикою послужного списку колишнього президента, називаючи його “перевіреним невдахою”.

Френсіс Суарес, мер Маямі | Республіканська партія

Френсіс Суарес / Фото: Associated Press

Коли він вибув? Френсіс Суарес став першим кандидатом, який зняв свою кандидатуру з республіканських перегонів 29 серпня, оголосивши про це лише через день після того, як у червні Трамп постав перед судом за федеральними звинуваченнями.

Якою була його політика? 45-річний президент Конференції мерів США є сином першого мера Маямі, який народився на Кубі.

Останніми роками Суарес привернув до себе національну увагу завдяки своїм зусиллям, спрямованим на перетворення Маямі на економічний центр і наступну Силіконову долину.

Суарес, який одружений і має двох малолітніх дітей, є адвокатом з корпоративного права та нерухомості, який раніше працював комісаром міста Маямі. Він позиціонує себе як людина, яка може допомогти Республіканській партії налагодити зв'язок з іспаномовною громадою.

А як щодо Трампа? Радники Трампа раніше високо оцінювали роботу Суареса і допомагали йому просувати те, що він називає “історією успіху Маямі”.

Келліенн Конвей, колишня керівниця передвиборчої кампанії Трампа і радниця Білого дому, навіть називала ім'я Суареса в якості можливого кандидата на посаду віцепрезидента.

Опитування взяте виданням The Telegraph з сайту FiveThirtyEight.

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