Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами - мер

У Маямі рішення про угоду було прийняте наприкінці липня.
Ірпінь Київської області та Маямі (США) стануть містами-побратимами.
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
За його словами, відповідне рішення про такі наміри ухвалили сьогодні на сесії депутати міської ради Ірпеня. У Маямі таке ж рішення було прийняте наприкінці липня.
"Попереду в нас – підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом", - зазначив він.
Нагадаємо, в Ірпені люди відпочивають на тлі пошкоджених багатоповерхівок (фото).
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