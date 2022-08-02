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Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами - мер

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Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами - мер

Фото: Михайло Джос

У Маямі рішення про угоду було прийняте наприкінці липня.

Ірпінь Київської області та Маямі (США) стануть містами-побратимами.  

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, відповідне рішення про такі наміри ухвалили сьогодні на сесії депутати міської ради Ірпеня. У Маямі таке ж рішення було прийняте наприкінці липня.

"Попереду в нас – підписання Угоди про побратимство та співпрацю з мером Маямі Френсісом Суаресом", - зазначив він.

Нагадаємо, в Ірпені люди відпочивають на тлі пошкоджених багатоповерхівок (фото).

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