Ирпень и Майами станут городами-побратимами — мэр

В Майами решение о соглашении было принято в конце июля.
Ирпень Киевской области и Майами (США) станут городами-побратимами.
Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
По его словам, соответствующее решение о подобных намерениях приняли сегодня на сессии депутаты городского совета Ирпеня. В Майами такое же решение было принято в конце июля.
"Впереди у нас – подписание Соглашения о побратимстве и сотрудничестве с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом", — отметил он.
Напомним, в Ирпене люди отдыхают на фоне поврежденных многоэтажек (фото).
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