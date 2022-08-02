Ирпень и Майами станут городами-побратимами — мэр

В Майами решение о соглашении было принято в конце июля.

Ирпень Киевской области и Майами (США) станут городами-побратимами.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, соответствующее решение о подобных намерениях приняли сегодня на сессии депутаты городского совета Ирпеня. В Майами такое же решение было принято в конце июля.

"Впереди у нас – подписание Соглашения о побратимстве и сотрудничестве с мэром Майами Фрэнсисом Суаресом", — отметил он.

Напомним, в Ирпене люди отдыхают на фоне поврежденных многоэтажек (фото).

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