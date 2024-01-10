Війна в Україні не послабила бажання Кремля втрутитися у вибори в США

У США називають Росію, Китай та Іран основними гравцями, які прагнуть втрутитися у вибори.

Попри війну в Україні, в Кремлі не послабилося бажання втрутитися у президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2024 року. Що більше - Росія все ще має можливість зробити це.

Про це повідомляє видання CNN.

"Це важливий рік для них. Вони дивляться на це (вибори в США - Ред.). Я припускаю, що з огляду на виклик, який вони мають в Україні, очевидно, це те, на що вони хочуть вплинути", - заявив директор Агентства національної безпеки США Пол Накасоне

З такою думкою погодився і директор Федерального бюро розслідувань Кріс Рей.

"У будь-якому випадку, можна стверджувати, що їхня увага до України збільшила бажання зосередитися на спробі сформувати те, як ми виглядаємо і як ми думаємо про проблеми, оскільки політика США має глибоке значення для їхнього абсолютно неспровокованого та обурливого вторгнення в Україну", - зазначив він.

Слід зауважити, що представник американського Міністерства юстиції з питань кібербезпеки Шон Ньюелл заявив, що зосередженість російських спецслужб на Україні пішла на користь Вашингтону. Втім, розвідка РФ продовжує вивчати те, як вона може вплинути на підтримку України з боку США.

"Всі російські спецслужби, які ми щодня перевіряємо на предмет діяльності, спрямованої проти Сполучених Штатів, зараз приділяють час і увагу Україні з очевидних причин", - сказав Ньюелл.

Автори статті зауважують, що і Накасоне, і Рей висловили впевненість у здатності захисту виборів завдяки "експоненціально більш досконалій" співпраці між органами національної безпеки, кібер-агенціями та приватним сектором, однак визнали, що іноземні супротивники також покращують свої можливості. За словами директора ФБР Кріса Рейя, "загрози стали складнішими, але і захист став кращим".

Високопосадовці американської розвідки назвали Росію, Китай та Іран основними гравцями, які прагнуть втрутитися у вибори в США. Зокрема, за даними ФБР підрахував, що армія хакерів у Китаї більша, ніж армія всіх великих країн разом узятих, і в 50 разів перевищує те, що є в його розпорядженні.

Нагадаємо, політолог Андрій Піонтковський вважає, що підтримка чинним очільником Білого дому Джо Байденом України впливає на його шанси виграти наступні вибори в США. Так, це знижує його електоральні шанси щодо перемоги.

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