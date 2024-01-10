Война в Украине не ослабила желания Кремля вмешаться в выборы в США

Несмотря на войну в Украине, в Кремле не ослабло желание вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2024 году. Что больше – Россия все еще имеет возможность сделать это.

Об этом сообщает издание CNN.

"Это важный год для них. Они смотрят на это (выборы в США – Ред.). Я предполагаю, что учитывая вызов, который они имеют в Украине, очевидно, это то, на что они хотят повлиять", — заявил директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне

С таким мнением согласился и директор Федерального бюро расследований Крис Рэй.

"В любом случае, можно утверждать, что их внимание к Украине увеличило желание сосредоточиться на попытке сформировать то, как мы выглядим и как мы думаем о проблемах, поскольку политика США имеет глубокое значение для их совершенно неспровоцированного и возмутительного вторжения в Украину", – отметил он.

Следует отметить, что представитель американского Министерства юстиции по кибербезопасности Шон Ньюэлл заявил, что сосредоточенность российских спецслужб на Украине пошла на пользу Вашингтону. Впрочем, разведка РФ продолжает изучать, как она может повлиять на поддержку Украины со стороны США.

"Все российские спецслужбы, которые мы ежедневно проверяем на предмет деятельности, направленной против Соединенных Штатов, сейчас уделяют время и внимание Украине по очевидным причинам", – сказал Ньюэлл.

Авторы статьи отмечают, что и Накасоне, и Рэй выразили уверенность в способности защиты выборов благодаря "экспоненциально более совершенному" сотрудничеству между органами национальной безопасности, кибер-агентствами и частным сектором, однако признали, что иностранные противники также улучшают свои возможности. По словам директора ФБР Криса Рейя, "угрозы стали сложнее, но и защита стала лучше".

Высокопоставленные чиновники американской разведки назвали Россию, Китай и Иран основными игроками, стремящимися вмешаться в выборы в США. В частности, по данным ФБР подсчитал, что хакерская армия в Китае больше, чем армия всех крупных стран вместе взятых, и в 50 раз превышает то, что есть в его распоряжении.

Напомним, политолог Андрей Пионтковский считает, что поддержка действующим главой Белого дома Джо Байденом Украины влияет на его шансы выиграть следующие выборы в США. Да, это снижает его электоральные шансы на победу.

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