Верховний суд США розгляне справу про заборону Трампу брати участь у виборах

Верховний суд Сполучених Штатів заявив, що розгляне питання щодо недопуску до виборів президента США колишнього голову Білого дому Дональда Трампа.

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Трампа звинувачують в співучасті у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року, інформує Associated Press.

У суді заявили, що рішення буде прийматися якомога швидше, оскільки скоро виборці почнуть голосувати на первинних президентських виборах — праймеріз — по всій країні.

Верховний суд розгляне справу з Колорадо, де місцевий Верховний суд раніше заборонив Трампу брати участь у виборах. Після цього представники колишнього президента оскаржили рішення у головному суді країни.

Видання повідомляє, що дебати стосовно цієї справи мають відбутися на початку лютого. Видання нагадує, що Трамп призначив трьох з девʼяти суддів Верховного суду США, але раніше вони вже виносили рішення не на його користь у судових процесах, пов’язаних з виборами 2020 року та з подіями 6 січня.

Верховний суд розглядатиме значення та сферу дії положення 14-ї поправки до Конституції США, яка забороняє обіймати державні посади людям, які "раніше брали участь у заколоті".

Верховний суд Колорадо саме на підставі цієї поправки виніс рішення про заборону брати участь у виборах Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не варто боятися перемоги Трампа на виборах президента США.

Крім того, ми раніше інформували, що Дональд Трамп подає апеляцію на рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах президента США.

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