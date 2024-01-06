Понад 20 штатів можуть заборонити Трампу брати участь у виборах - NYT

Всього виключення Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США.

Більш ніж 20 штатів можуть заборонити колишньому президенту Дональду Трампу брати участь виборах.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

"Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трамп був дискваліфікований з праймеріз у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій", - зазначається в повідомленні.

Разом з тим, багато судових оскаржень були відхилені, або не просуваються у суді. Таким чином, крім Колорадо та Мен, "ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним".

Позови проти Трампа ґрунтуються на пункті 14-ї поправки Конституції США. Цю поправку було ухвалено після громадянської війни і вона повинна була позбавити можливості обіймати державні посади всіх, хто перебував на держслужбі та "брав участь у повстанні чи заколоті".

Видання зазначає, що у 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона для Трампа, на минулих виборах президента переміг чинний голова Держави Джо Байден.

Одним з останніх петицію про виключення експрезидента з бюлетенів праймеріз подали виборці у штатах Массачусетс та Іллінойс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не варто боятися перемоги Трампа на виборах президента США.

Крім того, ми раніше інформували, що Дональд Трамп подає апеляцію на рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах президента США.

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