На Хмельниччині вночі пролунали вибухи: працювала ППО

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.
На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.
"На Хмельниччині лунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільне Хмельницький", - йдеться у повідомленні.
Перед чим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Пізніше перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області спрацювала протиповітряна оборона.
"Жителі області могли чути звуки вибухів. Працювали сили ППО. Даних щодо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові показали ракети, якими Росія атакувала місто.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили "Шахедами" по Херсонщині, що відомо про "прильоти" і поранених.
Читайте також:
- Поліцейський з котом і чоловік під завалами: неймовірні історії порятунку після ракетних ударів по Києву
- Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою: як покарали інформатора РФ
- Як тактичний ядерний удар: Коваленко оцінив потужність масованої атаки по Україні на свята