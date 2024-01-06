На Хмельниччині вночі пролунали вибухи: працювала ППО

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.

На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Про це інформує Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

"На Хмельниччині лунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільне Хмельницький", - йдеться у повідомленні.

Перед чим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Пізніше перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області спрацювала протиповітряна оборона.

"Жителі області могли чути звуки вибухів. Працювали сили ППО. Даних щодо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові показали ракети, якими Росія атакувала місто.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили "Шахедами" по Херсонщині, що відомо про "прильоти" і поранених.

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