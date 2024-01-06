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В Хмельницкой области ночью раздались взрывы: работала ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Хмельницкой области ночью раздались взрывы: работала ПВО

Взрыв / Фото: из соцсетей

Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

"В Хмельницкой области раздавались взрывы, сообщают корреспонденты Общественное Хмельницкий", — говорится в сообщении.

Перед чем в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Позже первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин сообщил, что в области сработала противовоздушная оборона.

"Жители области могли слышать звуки взрывов. Работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове показали ракеты, которыми Россия атаковала город.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили "Шахедами" по Херсонщине, что известно о "прилетах" и раненых.

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Дата публикации
Просмотры
854
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